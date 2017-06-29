محمد الجلاهمة

وضع ٧ شباب جميعهم كويتيون تحت التحفظ في مستشفى العدان واتخذت إجراءات للفصل بينهم حتى لا تتجدد المشاجرة التي نشبت بينهم على مقربة من منطقة الزور.

وأرفق المتشاجرون الثمانية تقارير طبية حافلة بجميع أنواع الإصابات.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية بشأن مشاجرة شبابية عنيفة عند منطقة الزور، وعلى الفور توجه عدد من الدوريات الأمنية الى موقع البلاغ، وشوهد 5 شبان كويتيين، حيث أفادوا بأنهم تشاجروا مع شابين هربا على متن مركبة، وأضاف المصدر انه تم تعميم أوصاف مركبة الهاربين وتوقيفهم بفتح تحقيق تبين ان المشاجرة وقعت بين شابين الأول يدعى (م. ن) من مواليد 1995، والثاني يدعى (س. د) من مواليد 1997 وهما الطرف الأول، اما الطرف الثاني فهم (س. ن) من مواليد 1995، والثاني (ع. ع) من مواليد 1994، والثالث (خ. ع) من مواليد 1995، والرابع (د. م) من مواليد 1997، والخامس يدعى (ح. ع) من مواليد 1997، حيث نشبت بينهم مشاجرة بسبب أولوية السيرة والخزة، وأرفق المتشاجرون تقارير طبية عبارة عن كسور في الأسنان الأمامية وجروح قطعية وكدمات وانتفاخات أسفل العين وكسور في الاصبع وجروح الى جانب الرقبة.