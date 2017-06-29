هاني الظفيري - أحمد خميس

توفي وافدان بنغاليان وأصيب 19 آخرون نتيجة حادث تصادم مروع بين شاحنة وميني باص تابع لإحدى الشركات لنقل عمال كان يقوده بنغالي على طريق العبدلي وتحديدا في الكيلو 8.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد مساء أمس يفيد بوقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة وافد في الموقع نتيجة تعرضه لإصابات خطيرة، فيما توفي الآخر بعد نقله الى مستشفى الجهراء ونقل إلى الطب الشرعي، كما جرى نقل 17 مصابا إلى مستشفى الجهراء فيما نقل مصابان إلى مستشفى الصباح عن طريق الطيران العمودي.



وأضاف المصدر أن حالات المصابين تتراوح بين حرجة وطفيفة، وتم رفع تقرير بالواقعة إلى الجهات المختصة.