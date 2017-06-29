محمد الجلاهمة

احتجز خليجي في نظارة مخفر النويصيب بأمر محقق المخفر على خلفية قضية اهانة موظف عام اثناء تأدية مهام عمله والاشتباه في أن يكون بحالة غير طبيعية.



وبحسب مصدر امني، فإن القضية والتي حملت رقم 30/2017 جنح النويصيب والتي حملت عنوان اهانة موظف عام تمثلت تفاصيلها في ان حملة امنية كانت مقامة على مقربة من منتزه الخيران الدوار الثاني، حيث تم توقيف مركبة وانيت اسود موديل 2005 كان بداخلها 6 اشخاص، حيث تم طلب هوياتهم من قبل رقيب اول، الا ان احد هؤلاء الاشخاص رفض تقديم اثباته الشخصي بزعم انه غير موجود بحوزته.

وقال المبلغ في القضية ـ وهو الرقيب اول ـ انه لدى اقترابه من الشاب رافض تقديم هويته لاحظ خروج رائحة كريهة من فمه وانه بحالة غير طبيعية.

ومضى المبلغ بالقول: طلبت من الشخص التوجه الى الدورية لكنه رفض الامتثال لرجال الامن ورفض الصعود الى الدورية واستهزأ بهم وتحدث بصوت عال ورفع يديه باتجاه رجال الامن.

واردف المبلغ بالقول: طلبت اسنادا امنيا فما كان من الشاب الا ان اخرج هويته من جيبه وتبين انه مخالف للاقامة منذ مارس الماضي.