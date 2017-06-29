عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بالحبس المؤبد لتاجر هيروين وأفيون ومؤثرات عقلية وقضت مجددا ببراءته لخلو الأوراق من ثمة دليل يدينه.



وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم ودفعت ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وبخلو الأوراق من ثمة دليل على ان حيازة المتهم للمخدر والمؤثر العقلي المضبوطين كانت بقصد الاتجار.



وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انها لا تطمئن الى ما قرره ضابط الواقعة سواء فيما اثبته في محضر تحرياته او ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة، ان المتهم لم يتم ضبطه حال قيامه بالبيع او الشراء عن طريق مصدر دفعه اليه ضابط الواقعة، ولا يتوافر قصد الاتجار في المواد المخدرة او انتفاؤه هو من الموضوع الذي يستقل قاضيه بالفصل بغير معقب مادام يقيمه على ما ينتجه.