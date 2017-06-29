هاني الظفيري ـ أحمد خميس

أمر وكيل نيابة الجهراء بإحالة جثة مواطن إلى الطب الشرعي وتسجيل القضية باعتبارها جناية انتحار والإيعاز إلى مباحث الجهراء بالوقوف على كامل تفاصيل الواقعة.

وكان قد ورد بلاغ من عمليات أمن الجهراء يفيد بوجود حالة مرضية في منطقة العيون ق3، وعليه تم توجيه دورية من مخفر شرطة تيماء وعند الوصول إلى موقع البلاغ تمت مشاهدة شخص ملقى على الأرض متوفى كويتي الجنسية من مواليد 1985وقال أخوه إن شقيقه سقط من سطح المنزل وأن المذكور أعلاه يعاني من اضطرابات نفسية ولديه ملف بالطب النفسي، وسجلت القضية برقم 2017/78 تحت مسمى قتل «انتحار» جنايات تيماء.