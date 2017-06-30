عبدالله قنيص - أحمد خميس

لم تجد فتاة عراقية حلا لمشكلتها سوى اللجوء إلى رجال مخفر النعيم لتسجيل قضية ضد مواطن من مواليد 1988 أوهمها بالزواج وقام بتزوير عقد بينهما كي تستمر علاقتهما إلا انه اختفى بعد ان انجبت منه طفلا وتمت إحالة ملف القضية إلى رجال المباحث في محاولة منهم لضبط المتهم والتحقيق معه فيما نسب إليه.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى محقق مستشفى الجهراء عن وضع امرأة عراقية طفل، وبالتدقيق على عقد الزواج اتضح أنه مزور، وبعد التحقيق مع المرأة أفادت بأن مواطنا أوهمها بأنه تزوجها وأعطاها عقد الزواج لتقوم بتسجيل الطفل، لكنه لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة وتم تزويد رجال الأمن ببيانات المتهم الذي تم الاتصال على هاتفه وكان خارج نطاق التغطية.