هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

شهد طريق كبد حادثا مروعا مساء أمس الأول اسفر عن وفاة طفلين وإصابة 3 أشخاص. وتواجد رجال الإطفاء ورجال المرور وتم نقل جثتي الطفلين الى الطب الشرعي بمعرفة رجال الأدلة الجنائية وتم تسجيل قضية تصادم وإصابة ووفاة.

وقال مصدر امني ان بلاغا من المارة ورد الى غرفة عمليات الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق منطقة كبد وعلى الفور انتقل رجال الأمن والمرور والاسعاف واتضح ان احدى المركبات يقودها مواطن وأسرته، اما المركبة الأخرى فيقودها وافد هندي الجنسية. واسفر الحادث عن وفاة طفلين (10 و12 عاما) فيما أصيب قائد المركبة وابنه وتم نقلهما الى مستشفى الفروانية، بالاضافة الى الآسيوي.

من جانب آخر، وقع حادث اصطدام مركبة بحاجز حديدي على الدائري الرابع واسفر الحادث عن وفاة قائدة المركبة وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر وتم نقل الجثة عن طريق رجال الطب الشرعي، وسجلت قضية في مخفر سعدالعبدالله.