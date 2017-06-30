هاني الظفيري

تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط مجموعة مكونة من ٨ أشخاص استطاعوا تنفيذ عدد كبير من السرقات التي تقع في جواخير الوفرة وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومعرفة عدد العمليات التي قاموا بتنفيذها.

وقال مصدر أمني ان رجال المباحث الجنائية وبناء على معلومات واردة من مصادر سرية حول استغلال احد الجواخير في منطقة الوفرة يلتقي فيه مجموعة أشخاص لهم سلوك اجرامي ونشاط سرقات في مختلف مناطق البلاد، وعليه تمت مداهمة الجاخور بعد استخراج اذن النيابة وضبط المتواجدين فيه وهم ٦مواطنيين وخليجيين وعند تفتيش الجاخور تم العثور على مسروقات مختلفة مبلغ عنها في محاضر تحقيق رسمية وكذلك عثر على مخدرات وأدوات للتعاطي، بالاضافة إلى مخدرات أيضا في مركبة احد الأشخاص الذين تم ضبطهم.