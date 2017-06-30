هاني الظفيري

اعتبر وكيل النائب العام حالة وفاة وافد باكستاني أسعف مصابا إلى مستشفى مبارك، أنها طبيعية ولا تشكل جريمة.

وكان مخفر ميدان حولي قد تلقى بلاغا من مكتب تلقي البلاغات في مستشفى مبارك بوجود حالة وفاة لوافد باكستاني تم نقل جثته بمعرفة الإسعاف، وبالكشف الظاهري عليه اكتشف جرح قطعي فوق العين اليمنى.



وفي سياق متصل، تلقى مخفر الفنطاس بلاغا بوجود حالة وفاة طبيعية لوافد نيبالي من مواليد 1986، فتم توجيه إحدى الدوريات إلى موقع البلاغ حيث شوهدت جثة النيبالي على السرير في شقة وافد هندي وتم انتداب رجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية لفحص الجثة، وأحيلت القضية إلى التحقيق.