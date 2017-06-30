هاني الظفيري

قدم مواطن بلاغا الى مخفر السالمية اتهم فيه مجهولا بسرقة مطعم ومقهى في المنطقة، وذكر مصدر امني ان المواطن وهو شريك في ملكية وادارة الشركة التي يتبعها المطعم ولديه تفويض ابلغ عن تعرض المطعم للسرقة عن طريق تحطيم حرز وسرقة مبلغ مالي يبلغ اكثر من 306 دنانير.

واضاف المصدر ان المواطن ذكر ان اللص كسر صندوق التحصيل النقدي واستولى على المبلغ واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص. من جهة اخرى، ابلغت مواطنة مخفر الجابرية بسرقة مركبتها اليابانية من امام منزلها، وذكرت ان المركبة مستأجرة من احد مكاتب تأجيرالسيارات واحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

وفي سياق آخر، تلقت غرفة العمليات بلاغا من وافد مصري بصفته وكيلا عن أحد محلات ادوات التجميل اتهم فيه وافدة بسرقة بعض الاغراض من المحل، موضحا ان الوافدة دخلت البلاد بسمة زيارة.