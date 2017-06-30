محمد الدشيش

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن قيام لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني عن بيع عدد من الدراجات والبانشيات والباقيات بقسم حجز المركبات بكراج شركة النقل العام الكويتية بمنطقة (الجابرية) محافظة حولي وطالبت الإدارة أصحاب هذه الدراجات والبانشيات والباقيات بضرورة مراجعة لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني، مشيرة إلى انه سيتم بيع هذه الدراجات والبانشيات والباقيات عن طريق المزاد العلني عصر الأربعاء الموافق 12 يوليو المقبل.

ودعت الإدارة الراغبين في دخول المزاد الى مراجعة كراج حجز المركبات بمحافظة حولي قبل موعد المزاد بيوم لمعاينة الدراجات والبانشيات والباقيات.