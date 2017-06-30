محمد الدشيش

أبلغ وافد هندي الجنسية من مواليد 1963 ويسكن المهبولة مخفر الفنطاس عن تعرض مركبته وانيت نيسان ابيض للسرقة وذكر لوحتها، وذلك من امام مواقف العمارة التي يقطن بها، وتم تعميم مواصفات المركبة وبياناتها على كافة النقاط الأمنية.

من جهة أخرى، أمر وكيل النائب العام بتسجيل قضية برقم ٢٠١٧/٥٠ جنايات ابو حليفة وبمسمى سرقة عن طريق تحطيم حرز، وكان وافد باكستاني من مواليد 1960 قد ابلغ مخفر الفنطاس بتعرض المركبة رقم ١٢/٧١٩٧٢ نوع وانيت نيسان موديل ٢٠١٣ اللون ابيض للسرقة عن طريق الكسر، وأفاد بأن الجاني كسر الزجاج المثلث الخلفي للمركبة وقام بسرقة هاتفي نقالين نوع أيفون ٥ و٦، وتم الاتصال على وكيل النائب العام وإحالة القضية الى جهة الاختصاص وانتداب الأدلة الجنائية لفحص المركبة في محاولة للعثور على أي أدلة او بصمات قد يكون الجاني قد تركها.