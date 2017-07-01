موسى أبو طفرة - محمد الدشيش

قال مدير إدارة العلاقات العامة في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير أن 12 مركز إطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة شرق لافتاً إلى أن المبنى يقع على مساحة 100 ألف متر مربع ويتبع إحدى الشركات الخاصة.



وذكر العقيد خليل الأمير في تصريح خاص لـ "الأنباء" أن ما لا يقل عن 180 رجل إطفاء و60 آلية مختلفة تعاملت مع ألسنة اللهب التي اندلعت من المبنى، حيث تمكنت من إحكام السيطرة عليه في تمام الساعة الـ 9 مساءً.



ورداً على سؤال حول سبب اندلاع الحريق، أوضح أن وحدة التحقيق التابعة للإدارة العامة للإطفاء ستبدأ على الفور في الوقوف على الأسباب، لافتاً إلى أن فرضية التعمد لا يمكن التحقق بشأنها إلا عقب التحقيقات الفنية حول الحريق.



وأشار إلى أن "الإطفاء" ستعلن عن سبب الحريق فور الإنتهاء من التقرير الخاص بملابسات الحادث.



هذا، وأدى الحريق إلى إصابة رجلي إطفاء بالإجهاد الحراري مخلفا أيضا أضرارا مادية كبيرة، وانقلبت إحدى سيارات الإطفاء أمام الموقع خلال تعاملها مع الحريق.

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