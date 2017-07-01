محمد الجلاهمة ـ هاني الظفيري

توفي مواطن وأصيب آخر في حادث انقلاب مركبة على طريق الفحيحيل، وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغا يفيد بوجود انقلاب على ‏طريق الفحيحيل باتجاه النويصيب بعد منطقة ‏أم الهيمان وتم توجيه دورية إلى موقع البلاغ وحين وصولها تمت مشاهدة شاب مواطن من مواليد 1999‏وكان مصابا وتم نقله بواسطة إسعاف أم الهيمان الى المستشفى، كما شوهدت في موقع الحادث جثة مواطن آخر يماثله في العمر، وتبين انهما كانا ‏يستقلان مركبة فارهة يابانية وانقلبت بهما، وسلمت الجثة الى الطبيب الشرعي وسجلت قضية.

من ناحية أخرى أصيب شخصان لم يتسن التعرف على هويتهما في حادث تصادم على طريق الدائري السادس نتيجة انقلاب احدى المركبتين المتصادمتين، وكانت العمليات قد تلقت بلاغا من المارة بشأن الحادث فتوجهت إحدى مركبات النجدة ورجال الإنقاذ والطوارئ الطبية وتبين إصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفى الجهراء.

من جهة أخرى، كتبت النجاة لمرتادي احد طرقات منطقة صباح الأحمد بعد قيام وافد آسيوي بالاصطدام بعمود الإنارة الذي سقط في منتصف الطريق دون ان يصيب قائد المركبة أو مرتادي الطريق بأي اصابات، وقال مصدر امني ان بلاغا ورد مساء امس عن حادث اصطدام، وعلى الفور انطلق رجال المرور وتبين أن الآسيوي افلت منه مقود المركبة ما أدى إلى الاصطدام بعمود الانارة وتمت الاستعانة بونش الداخلية لازالة العمود عن الطريق وتسجيل قضية.

في سياق آخر، وقع حادث تصادم ثلاثي ظهر اول من امس على طريق الملك فهد، المركبة الاولى رباعية يابانية وكان يقودها مواطن، والمركبة الثانية رباعية يابانية كان يقودها وافد بنغلاديشي واشتبه رجال الأمن في كونه بحالة غير طبيعية واشتباه بشخص بحالة غير طبيعية، اما المركبة الثالثة فكان يقودها وافد مصري، ولم تحدث أي اصابات، فيما اقتصرت الاضرار على خسائر مادية وسجلت قضية وأحيلت الى جهة الاختصاص.