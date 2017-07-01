عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد حكم محكمة الجنايات بحبس مواطنين لمدة خمس سنوات عن تهم حيازة مواد مخدرة ومشروبات كحولية بقصد التعاطي والاتجار بعدما ضبطا بصفقة بجانب نقطة تفتيش، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهما.

وكان ضابط الواقعة قد ذكر في تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء وجوده في نقطة تفتيش، شاهد مركبة المتهمين متوقفة في ساحة ترابية بالقرب من النقطة واشتبه بها وعندما توجه اليها لاحظ أن أحد المتهمين يضع ميزانا حساسا على قدمه وشاهد على الميزان مادة عشبية يشتبه في أنها مخدرة فقام بإنزالهما وتفتيش المركبة وعثر على المضبوطات، بالاضافة إلى 35 زجاجة خمر معدة للبيع فقام بضبطهما.

وبعد إحالة القضية للمحكمة، قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين من تهمة الاتجار وبحبسهما عن تهمة التعاطي لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، فطعنت المحامية دلال الملا بالاستئناف وحضرت جلسات المحاكمة وترافعت شفاهة دافعة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واستحالة وجود المتهمين في ساحة أمام نقطة تفتيش وقيامهما بوزن المادة المخدرة وإظهارها وهو ما يناقض الطبيعة البشرية.

وأضافت الملا أن كمية المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين ليست كافية للقول إنها تستخدم للاتجار، فضلا عن أن المتهمين صغيرا سن وصحيفة سوابقهما الجنائية خالية تماما من أي سابقة تدل على أنهما جديران بالامتناع عن النطق بعقابهما وأنهما لن يعودا للإجرام مجددا. وهو ما استجابت له المحكمة.