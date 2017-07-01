محمد الجلاهمة

فقد خليجي مركبته أثناء تواجده في جواخير الهجن بالاحمدي وهي من نوع ياباني الصنع، كان الخليجي قد توجه الى أصحابه في جواخير الهجن لتمضية بعض الوقت وبعد قضاء السهرة اراد العودة الى بيته ليفاجأ بان المركبة اختفت من مكانها وأبلغ اصدقاءه باختفاء سيارته وفزعوا له وقاموا بالبحث عنها ولكن باءت جهودهم بالفشل وتوجه على الفور الى السلطات الأمنية في مخفر الاحمدي وأبلغهم بسرقة مركبته خاصة أن ملكيتها تعود لزوجته وتمت إحالة القضية الى مكتب البحث والتحري وجار البحث عن السارق والمركبة.

من جهة أخرى، قدم مواطن بلاغا إلى مخفر الوفرة أفاد فيه بسرقة مركبته الأميركية، وأحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص.