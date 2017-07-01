ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالادارة العامة للاطفاء ان ١٢ فرقة إطفاء قوامها مائة وثمانون رجل تمكنوا من اخماد حريق هائل اندلع في مبنى قيد الانشاء بمنطقة شرق ، واوضحت الادارة بان مركز العمليات تلقى في وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة بلاغاً في تمام الساعة ٣:١٥ مساءً يفيد عن اندلاع حريق مبنى قيد الإنشاء تبلغ مساحة مسطح بنائه ٣٨٠ الف متر مربع ، وأضافت الإدارة بأن الحريق امتد الى ٨ مباني مجاورة بسبب سرعة الرياح ، وقد تصدى لها رجال الإطفاء في وقت قياسي وتمت الإستعانة بصهاريج المياه من إطفاء الحرس الوطني وشركة نفط الكويت لعدم وجود فوهات في المنطقة.



كما أشارت ادارة العلاقات العامة والإعلام الى ان التحدي الأكبر الذي واجه رجال الإطفاء خلال تعاملهم مع الحادث هو عزل النيران عن احدى المباني المباني العالية الملاصقة للمشروع ، وقالت الإدارة في شأن الأضرار التي خلفها الحادث هناك خسائر مادية كبيرة جاري حصرها عن طريق مراقبة تحقيق حوادث الحريق التي فتحت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ، اما فيما يتعلق بالخسائر البشرية فقد اصيب ٣ من رجال الإطفاء وجرى ارسالهم لتلقي العلاج في المستشفى الأميري.



وفي ختام البيان ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام ان الحادث كان بقيادة مدير عام الإدارة العامة للإطفاء سعادة الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص.



وكان الحادث بمتابعة معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح للإطمئنان على سلامة اخوانه رجال الإطفاء.



حضر الى موقع الحادث نائب المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء مهندس خالد التركيت ونائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية اللواء صالح الأنصاري ونائب المدير العام لقطاع الوقاية بالوكالة العميد خالد عبدالله فهد ومدير العمليات المركزية العميد طارق السبتي ومدير العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الامير ومدراء اطفاء المحافظات والوقاية.



ومن جانب الحرس الوطني حضر وكيل الحرس الوطني سعادة الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي وبعض قيادات اطفاء الحرس الوطني.



هذا ووجه مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد الشكر الى الجهات المشاركة في الحادث بدءاً من وزارة الداخلية واطفاء الحرس الوطني ووزارة الصحة ووزارة الإعلام.