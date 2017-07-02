أحمد خميس

أسفر التعامل الفاعل مع حديث وافدة عن توقيف 50 وافدة يعملن غالبيتهن في الأعمال المنافية للآداب والعمل كخادمات باليومية، وبحسب مصدر أمني فإن رجال إدارة العمالة المنزلية وخلال جولة لهم في مكاتب العمالة المنزلية للتأكد من التزامهم بالقانون أوقفوا وافدة مخالفة ولدى التحدث إليها عن مبررات مخالفتها ومكان اقامتها خلال فترة التغيب، قالت انهــا كــانت تقيم في وكر تقصــده المتغــيبات للإقامة، وعليه قام مدير العمالة المنزلية بإخطار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء عبدالله الهاجري، والذي أبلغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح والذي أعطى أمرا بمداهمة الوكر، وتم تنفيذ الأمر، وبمداهمة الوكر الذي تمت تجزئته إلى غرف متعددة وضبط بداخله 50 وافدة جميعهن مخالفات للإقامة، واعترفت الموقوفات بأنهن يعملن في العمالة المنزلية اليومية، وفي وقت الفراغ يمارسن أقدم مهنة في التاريخ.