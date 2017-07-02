عبدالله قنيص

اضطر مواطن الى دفع متأخرات لخادمة سيلانية تقدر بـ 3700 دينار عدا ونقدا مع قطع تذكرة سفر لها على نفقته وذلك بعد ان تقدمت الوافدة ببلاغ ضد كفيلها بانه لم يسلم لها راتبها لمدة تزيد على 3 سنوات.

وقال مصدر أمني ان وافدة سيلانية لجأت إلى إدارة العمالة المنزلية حيث ابلغت بان كفيلها لم يسلمها راتبها بدعوى انه يدخره لها وانها حينما طلبت منه راتبها المتأخر رفض وماطل في السداد.

وقال المصدر انه تم اخطار مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري الذي وجه باتخاذ ما يلزم واستدعاء المواطن. ومضى المصدر بالقول ان إدارة العمالة المنزلية ترجمت تعليمات الهاجري حيث استدعت المواطن الذي أقر بأنه لم يدفع للخادمة راتبها وانه كان يدخره لها وعليه تم ابلاغه باتخاذ اجراءات بحقه فأبدى تجاوبه ودفع قيمة المتأخرات وقطع

تذكرة للخادمة ذهابا بلا عودة. وتم اتخاذ اجراءات تبصيم الوافدة.