محمد الجلاهمة

توفي مواطن وأصيبت مرافقته «مجهولة الهوية» كما أصيب مواطن آخر نتيجة التصادم العنيف الذي شهده طريق الملك فهد مقابل منطقة الظهر، وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد الى قسم مرور الظهر من غرفة العمليات يفيد بوجود تصادم ثنائي فهرعت إحدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شاهدت جثة مواطن ثلاثيني بجوار مركبته الرباعية اليابانية، فيما بدا انه فارق الحياة نتيجة الحادث، وكانت برفقته امرأة مجهولة تم نقلها الى مستشفى العدان متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. وأضاف المصدر ان قائد المركبة الأخرى وهي صالون أميركية فقد تبين انه مواطن ايضا نقل الى مستشفى العدان متأثرا بعدة اصابات، وأوضح المصدر ان المحقق امر بانتداب رجال الطب الشرعي لرفع الجثة عن موقع الحادث.

من جهة أخرى، وقع حادث آخر تصادم على طريق الصبية وأسفر الحادث عن إصابة وافدين نقلوا في حالة خطرة الى مستشفى الجهراء.

وفي سياق متصل، أحيل مواطن الى مخفر فهد الأحمد بعد قيامه بدهس وافد مصري ستيني على طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت، الأمر الذي أدى الى وفاته.