هاني الظفيري- مشاري المطيري

في ترجمة لتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بالحد من الأسواق العشوائية لما تشكله من خطورة على صحة المواطن باعتبارها تبيع في الغالب منتجات غذائية فاسدة وتالفة، وايضا انطلاقا من ان هذه الأسواق تعتبر منفذا لاستمرار مخالفي قانون الإقامة في البلاد باعتبارهم يمكن ان يتحصلوا على مدخول لهم، وايضا لكون هذه الأسواق ظاهرة غير حضارية وضرورة وضعها في بؤرة الاهتمام، نفذ قطاع الأمن العام وباشراف وحضور ميداني من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح حملة أمنية موسعة امس على عدد من الأسواق العشوائية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها انه في إطار الحملات الأمنية التي يقوم بها قطاع الأمن العام لضبط المخالفين وبتوجيهات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، وتعليمات مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية اللواء ركن صالح العنزي نفذت مديرية أمن محافظة الفروانية حملة أمنية ضد الأسواق العشوائية بمنطقة الحساوي أسفرت عن ضبط 16 شخصا من جنسيات مختلفة ما بين مخالف لقانون العمل وباعة متجولين وانتهاء إقامة وأوضحت الإدارة أنه تم تحويلهم جميعا إلى جهات الاختصاص فيما رجح مصدر أمني ان يتم إبعادهم لمخالفة قانون العمل.

واكد قطاع الأمن العام استمرار الحملات الأمنية مدار الساعة في كافة أرجاء البلاد من أجل ضبط المخالفين والخارجين على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق العدالة وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين.