الغانم: جهود جبارة رغم صعوبة الموقف وارتفاع درجات الحرارة



موسى أبوطفرة

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعدد من النواب بالجهود التي يبذلها رجال الإطفاء الذين يقومون بتأدية واجبهم الوطني والاخلاقي والمهني من خلال مكافحة الحرائق والتعرض للاخطار اثناء عملهم. وامتدح النواب ما قام به رجال الإطفاء والأمن خلال مكافحة حريق منطقة شرق الذي حدث مساء امس الاول رغم الظروف الجوية الصعبة.

وفي هذا الاطار، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم شكره إلى جميع من ساهموا في إطفاء حريق شرق قائلا: كل الشكر لرجالنا البواسل في الإطفاء والداخلية والحرس الوطني والطوارئ الطبية وفريق البحث والإنقاذ التطوعي ‏على المجهود الجبار لإخماد حريق شرق، وكل الشكر لكل من تواجد وساعد رغم صعوبة الموقف وارتفاع درجات الحرارة.. شكرا لكم وحفظكم الله للكويت ولأهليكم. ‏اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه.

بدوره قال النائب صالح ‏عاشور: نوجه تحية شكر لرجال الإطفاء ودورهم في إطفاء الحرائق المتكررة في هذه الأجواء ولابد من وقفة تجاه تكرار الحرائق وتشديد ضوابط الأمن والسلامة.

من جانبه، قال النائب نايف ‏المرداس: اسال الله العلي القدير أن يحفظ اخواننا رجال الإطفاء عامة على ما بذلوه من جهود بمواجهة حريق شرق في هذا الطقس الحار ويبارك بجهودهم مع رجال الداخلية.

كما اشاد النائب رياض ‏العدساني بجهود رجال الإطفاء على إخماد الحريق، موجها كل الشكر لهم وللجهات المعنية التي تواجدت بموقع حريق شرق «وأسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم».

من جانبه، قال النائب يوسف ‏الفضالة: «فيما نحن نرتاح في يوم الجمعة هناك ابطال متواجدون بساحة الخطر يؤدون أعمالهم بكل اخلاص، شكرا لرجال الإطفاء وكل الفرق المعنية بحريق شرق».

كما اكد النائب د.حمود ‏الخضير ان رجال الإطفاء سطروا اروع صور الاخلاص بالعمل والعطاء للوطن عبر إطفائهم «حريق شرق» فكل الشكر والتقدير لهم ولجميع الجهات المشاركة الأخرى.

وقال ‏النائب ماجد المطيري ان تضحيات رجال الإطفاء تستحق تحسين وضعهم الوظيفي الى جانب تحقيق جميع مطالبهم.. فكل الشكر لهم على جهودهم.

وبدوره، قال النائب السابق ‏د.يوسف الزلزلة: «كل الشكر والتقدير لرجال الإطفاء والحرس الوطني على جهودهم الكبيرة في هذه الأجواء القاسية والتي أسهمت بنجاح مكافحة حريق العاصمة».