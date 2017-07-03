عبدالكريم أحمد

قررت محكمة الجنايات أمس تأجيل قضية قتل روسي بواسطة ٤ من مواطنيه ووضع جثته في جيب على طريق الفحيحيل السريع إلى 13 من أغسطس المقبل للمرافعة.

واستجوبت المحكمة الطبيب الشرعي حول ظروف وفاة المجني عليه، فأجاب بأنه وجد الجثة بحالة تحلل وتعفن، ما يتعذر تحديد سبب الوفاة، مشيرا إلى أنه قام بفحص الجثة مرتين ولم يتبين وجود ما يشير إلى عنف ولا آثار تدل على إطلاق نار أو طعن بآلة حادة، كما لا توجد آثار بوفاته نتيجة تعاطي مواد مخدرة أو شرب الخمر.

وأكد الطبيب الشرعي أنه بالرجوع إلى حالة الجو آنذاك وظروف تغليف الجثة ووضعها داخل مركبة فإنه يتقدر مضي أسبوع على الجريمة وبقاء الجثة في المركبة، مضيفا أنه قد توجد شبهة جريمة قتل إلا أنه يتعذر الجزم بوفاة المجني عليه نتيجة قتل عمد أو غيره.