محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة حولي بإحالة لبناني الى الطب الشرعي للوقوف على أسباب وملابسات وفاته والتحفظ على شريط لاريكا وجد في جيبه.



وبحسب مصدر أمني، فإن دورية تتبع نجدة حولي أوقفت وافدا لبنانيا، ولدى تبصيمه من قبل جهاز البصمة في الدورية تبين أنه مدين.

ومضى المصدر: تم وضع الوافد، وهو من مواليد 1976، في الدورية والانتقال به الى مخفر ميدان حولي، ولدى وصوله الى المخفر شعر بإعياء ليتم الاتصال بسيارة إسعاف، وعند وصول سيارة الإسعاف الى المستشفى كان الوافد قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وبتفتيش ملابسه عثر على شريط لاريكا.