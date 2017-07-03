محمد الدشيش - أحمد خميس

اعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان مواطنا لقي حتفه نتيجة احتراق مركبة بعد انقلابها على طريق المطار، وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء فجر أمس الأحد يفيد بوجود انقلاب وحريق مركبة على طريق المطار، وعلى الفور تم توجيه فرقة إطفاء مركز الجليب بقيادة الرائد عبدالوهاب الصراف وبمجرد الوصول لموقع البلاغ تبين ان الحادث انقلاب وحريق مركبة وانحشار شخص تبين لاحقا انه مواطن ووفاته داخل المركبة، وعلى الفور قامت فرقة الإطفاء بإخماد الحريق وإخراج جثة قائد المركبة وتسليمه للأدلة الجنائية.

من جهة أخرى لقيت مواطنة ومواطن حتفهما في حادث تصادم على طريق كبد باتجاه الدائري السابع فيما أصيب قائد إحدى المركبتين المتصادمتين، وكان بلاغ قد ورد الى عمليات الأحمدي بتصادم مركبتين احداهما رباعية يابانية يقودها مواطن والأخرى تريللا يقودها وافد هندي وتم نقل المصاب الى مستشفى الفروانية فيما تسلم الطب الشرعي جثتي المتوفيين وسجلت قضية.

في سياق متصل توفي شخصان وأصيب عشرة وجميعهم وافدون ويعملون باحدى شركات الخدمات البيئية وكانوا يستقلون حافلة صغيرة يقودها وافد بنغالي، واما المركبة الثانية فكانت نصف شاحنة ويقودها بنغالي آخر واحيل جميع المصابين الى مستشفى الجهراء.

من ناحية أخرى احيل مواطن عشريني وآخر ثلاثيني الى مخفر شرطة الدعية بعد ان تبادلا الاتهامات في الاصطدام المتعمد كل منهما لمركبة الآخر، واتهم الاول خصمه وشقيقه وابن عمه بتعمد الاصطدام بمركبته من الخلف وانهم كانوا في حالة سكر شديد، واعتدوا عليه بالضرب وحاولوا الهرب، وذكر مصدر امني ان رائحة كريهة كانت تفوح من كل منهم يشتبه بانها نتيجة احتساء خمر.