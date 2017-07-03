محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شخص غير كويتي الجنسية بحوزته كميات كبيرة من مادة الشبو والمؤثرات العقلية.

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى قطاع الامن الجنائي عن قيام المتهم بجلب كميات كبيرة من مادة الشبو والمؤثرات العقلية إلى البلاد عبر أحد سائقي الشاحنات، وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من صحتها تم أخد الاجراء القانوني وضبطه في جاخوره بمنطقة كبد وعثر معه على عدد (4) كيلو من مادة الشبو وعدد (15000) الف حبة من المؤثرات العقلية نوع كبتاغون وسلاح ناري نوع مسدس غير مرخص.

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، حيث تمت احالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

ومن جانبها، أكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن قطاع الامن الجنائي سيواصل جهوده لمنع انتشار هذه الآفة.

ويهيب قطاع الامن الجنائي بالاخوة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن تجار المخدرات ومروجيها حتى لا يقع ابناؤهم ضحية لها.