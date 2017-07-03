أحمد خميس

اقتيد شخص من غير محددي الجنسية الى الأدلة الجنائية حيث تم أخذ عينة منه لفحصها وكشف ما اذا كان يتعاطى مواد مخدرة أم لا.

وقال مصدر أمني ان دورية تتبع نجدة حولي رصدت مركبة يقوم قائدها بالاستهتار بها، وبعد توقيفه تبين انه في حالة غير طبيعية وبحوزته مادة يشتبه انها مخدرة، ولدى الطلب منه الصعود الى الدورية رفض وقاوم رجال الأمن ليتم استخدام القوة معه وإحالته الى مخفر ميدان حولي.

من جهة أخرى، أبلغ مواطن عن سكر سائقه الآسيوي، وقال مصدر أمني ان مواطنا أبلغ العمليات بأنه رصد الآسيوي في حالة غير طبيعية واكتشف وجود خمور في غرفته، فانتقلت دورية وأوقفت الوافد والذي كان غائبا عن الواقع بفعل سكره الشديد، واقتيد من منزل كفيله في منطقة حطين الى مخفر شرطة السلام.