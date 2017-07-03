أحمد خميس

«تعاطيت الهيروين برفقة أصدقائي» هذا ما قاله موظف في وزارة الصحة امام وكيل النائب العام وعليه تم تسجيل القضية باعتبارها جنحة وبعنوان شخص بحالة غير طبيعية.



وبحسب مصدر امني فإن اتصالا هاتفيا من مستشفى مبارك أفاد بوصول شخص في حالة اغماء نتيجة تعاطي مواد غير معلومة، وتضمن البلاغ ضرورة وصول قوة من المخفر للوقوف على اسباب الحالة، وتبين من التحقيقات ان المواطن الذي يعمل في احد المستوصفات وصل الى المستشفى بواسطة سيارة اسعاف ووصف اطباء المستوصف الذي يعمل به حالته بالغيبوبة.

وأضاف المصدر ان قوة من الامن انتقلت الى المستشفى، حيث قال المواطن انه كان برفقة اخيه حينما شعر بالإعياء والإغماء، وأنه قبل ان يكون برفقة اخيه كان برفقة اصدقاء له تعاطى معهم الهيروين وذلك بشقة في السالمية.

من جهة أخرى، احيلت جثة شخص الى الطب الشرعي وأمر وكيل النيابة بتسجيل القضية باعتبارها وفاة نتيجة شبهة جنائية، وذلك بعد ان ابلغ عن وجود جثة على طريق العبدلي لشاب في العقد الثالث، وتبين وجود ما يشير الى ان الوفاة ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة.