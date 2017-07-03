أحمد خميس

سجلت بمخفر ميدان حولي قضية بتصنيف جنحة وبعنوان تبادل بالضرب وسب وسرقة، وكان وافد لبناني قد تقدم لمخفر المنطقة وقال ان مواطنا ضربه وسلبه مبلغ 5500 دينار، مشيرا الى ان الواقعة حدثت في محل لتأجير السيارات.

من جهة أخرى، تقدم مواطن من مواليد 1990 لمخفر ميدان حولي وابلغ عن تعرضه للضرب وارفق تقريرا طبيا جاء فيه كسر في الجهة اليمنى من الفك السفلي، وزود رجال الامن بمعلومات عن المتهم وهو مواطن ايضا.

كذلك تقدمت فتاة مواطنة الى مخفر النقرة وأبلغت عن تعرضها للضرب من قبل شخص مجهول وهو ما احدث كسرا في عظم الانف وكدمات.



وقالت المبلغة الثلاثينية ان الشخص لكمها مثلما يفعل الملاكمون في المباريات.