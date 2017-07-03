محمد الدشيش

وضعت وافدة سيلانية تحت التحفظ في مستشفى مبارك تمهيدا للتحقيق معها في قضية الشروع في الانتحار والتي جاءت بتصنيف جنايات، وقال مصدر امني ان غرفة عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوجود حالة انتحار في منطقة مشرف ونقلت الى مستشفى مبارك وتبين من افادة الاطباء ان الوافدة اقدمت على الانتحار بتمزيق شرايين يدها اليسرى.

من جهة اخرى تلقت عمليات الجهراء بلاغا بوجود حالة وفاة عند كيلو 59 طريق العبدلي، فتم توجيه احدى الدوريات لموقع البلاغ، وشوهدت جثة شخص ملقاة على الأرض وتبين انها لوافد بنغالي، وتم فحصه من قبل مسسعف منفذ العبدلي الذي أفاد بوجود شبهة جنائية، وأمر وكيل النيابة بتسجيلها قضية.