هاني الظفيري

فتحت أجهزة الإطفاء تحقيقا للوقوف على ملابسات تعرض 6 مركبات لتلفيات جسيمة نتيجة حريق جار الوقوف على اسبابه.

وانتقل فنيو من وحدة التحقيق التابعة للإدارة العامة للإطفاء لرفع الآثار ومحاولة رصد ما يمكن التوصل من خلاله لأسباب الحريق.

وقال مصدر امني ان عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوقوع حريق امام احد مطاعم الوجبات السريعة في منطقة السالمية، حيث توجهت دوريات المرور والنجدة وآليات الإطفاء والإنقاذ والطوارئ الطبية، وتبين ان الحريق أتى على 6 مركبات بواقع مركبة أميركية وأخرى المانية والبقية يابانية الصنع.

من جهة اخرى، التهمت ألسنة اللهب مركبة على طريق الفحيحيل السريع وجار الوقوف على سبب الحريق.