محمد الجلاهمة

كشف بلاغ عن ضرب فنانة من قبل «بدون» هارب من حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر وأيضا هارب من قضية حريق عمد، كما يجري تحقيق للوقوف على سبب تواجد الفنانة داخل اسطبلات الهجن والعلاقة التي تربطها بالمدعى عليه. وبحسب مصدر امني فان بلاغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية عن اعتداء بالضرب في احد اسطبلات الهجن، وعلى الفور توجهت دورية الى موقع البلاغ وتبين ان المبلغة فنانة ومذيعة مبتعدة عن الوسط الفني منذ فترة كانت لديها انشطة فنية لافتة قبل الابـتعاد.

وقالت الفنانة انها تعرضت للضرب من قبل بدون، وعليه تم توقيف البدون ومن ثم تم اخذ بصمته من قبل جهاز متنقل في الدورية ليتبين انه مطلوب للسجن 6 أشهر واجب النفاذ وعليه القاء قبض في قضية حريق متعمد في مخفر العارضية، وارفقت الفنانة في ملف القضية التي سجلت في مخفر الاحمدي تقريرا طبيا جاء فيه كدمة في الانف وكدمات في الذراعين والظهر حيث قالت المبلغة ان الجاني لكمها في الانف وضربها على الظهر والذراعين.