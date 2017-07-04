أحمد خميس

كشف الاستعلام عن مركبة رباعية الدفع كان يستعملها لص مجهول، انها سرقت خلال توقفها في وضعية تشغيل مقابل صيدلية في منطقة الـسالـمـية، وان الجاني استغلها في تنفيذ واقعة سلب بالقوة مستغلا كون المركبة فارهة.

وحسب مصدر أمني فإن وافدا إيرانيا من مواليد 1965 يعمل تاجرا في سكراب امغرة تقدم إلى مخفر شرطة الصليبية، ساردا ما حدث له بالقول: كنت أسير على مقربة من مكان عملي في السكراب وإذا بشخص يرتدي الزي الوطني يوقفني ويطرح عليّ عدة أسئلة بعد أن عرفني بنفسه على أنه رجل من المباحث، ومن ثم نزل من سيارته وابلغني بأنني أتعاطى المخدرات، وطلب مني بعد أن أمسك «ياقة» قميصي ان اخرج ما بحوزتي من أموال ومخدرات على حسب زعمه. وأردف بالقول: أخرجت ما بحوزتي وكان منها 1000 دينار، وإذا باللص يدفعني ويطرحني أرضا ويهرب إلى جهة غير معلومة.

وقدم الوافد المجني عليه رقم لوحة المركبة، وبعد الاستعلام عنها تبين انها مبلغ عن سرقتها في مخفر السالمية.