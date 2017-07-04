محمد الدشيش

تعرض قاصر كويتي من مواليد 2010 للضرب المبرح والسلب من قبل مجهود في منطقة القصور، وسلب الجاني الطفل القاصر هاتفه المحمول من نوع سامسونج «نوت فور»، وتقدم والد الطفل ببلاغ الى مخفر العدان وسجل قضية، وأفاد في التحقيقات بأنه اتصل على هاتف ابنه فأجابه شخص يعمل في محل تلفونات في منطقة العزيزية، وأبلغه بأنه اشترى الموبايل من شخص، وزوده ببياناته ورقم التلفون. وجار استدعاء الشخص المذكور للمثول أمام جهات الاختصاص لأخذ أقواله ومواجهته بالمعتدى عليه.

من جهة أخرى، تعرضت وافدة لبنانية من مواليد 85 للاعتداء بالضرب على يد زوجها اللبناني الجنسية على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما.

وتقدمت الوافدة ببلاغ الى مخفر ميدان حولي وأرفقت فيه تقريرا طبيا يوضح الإصابات التي لحقت بها وسجلت قضية، ورفعت لجهات الاختصاص لاستدعاء الزوج المشكو في حقه، الذي دأب على إهانة زوجته والاعتداء عليها بالضرب للمثول امام جهات التحقيق للإدلاء بأقواله والكشف عن ملابسات الواقعة.