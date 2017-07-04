محمد الجلاهمة

تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط تشكيل عصابي يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية داخل البلاد. وفي التفاصيل، فقد وردت معلومة من أحد المصادر تفيد بقيام مجموعة من الاشخاص من اصحاب السلوك الاجرامي بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية داخل البلاد مستخدمين مركزا للتجمع واللقاء فيما بينهم، حيث تم تكيف عمليات البحث والتحري ورصد المتهمين اثناء تواجدهم في الوكر الخاص بهم وهو عبارة عن جاخور بمنطقة كبد، وتمت مداهمة المكان وضبط كل الاشخاص المتواجدين فيه الى جانب ضبط كمية من المواد المخدرة ومبالغ نقدية جمعت من خلال بيع المواد المخدرة.

وبحسب مصدر امني فإن المتهمين اعترفوا بقيامهم بهذه الافعال غير المشروعة وانهم في معظم الاحيان يقومون بتوزيع المخدرات دليفري وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المال منها عملات خليجية وأخرى، وعليه تمت احالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

الى ذلك، أكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان قطاع الأمن الجنائي مستمر في جهوده لمكافحة الجريمة والحد منها بكل صورها وأشكالها، والعمل على محاربة آفة المخدرات ومروجيها بشتى أنواعها وطرقها حتى تظل الكويت واحة أمن وأمان.