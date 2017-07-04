احمد خميس

أمر وكيل نيابة الجهراء بإحالة جثة طفل رضيع الى الطب الشرعي للتأكد من سبب وفاته، كان الطفل قد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ان ظل في غرفة الإنعاش لمدة 15 يوما.

وقال مصدر امني ان الطفل وصل الى مستشفى الجهراء يوم 17 الشهر الماضي مصابا بتشنج حسب افادة والده.

ومضى المصدر بالقول: استمر الطفل في غرفة الانعاش في غيبوبة، وكان القلب والنبض متوقفين ويوم امس لفظ أنفاسه الأخيرة.

من جهة اخرى، أبلغ وافد مصري مخفر الجابرية بوفاة والده، وانتقلت الى موقع البلاغ دورية امنية ورجال الاسعاف والطوارئ الطبية وبعد الفحص والمعاينة تبين ان الوفاة طبيعية ولا توجد اي شبهة جنائية.