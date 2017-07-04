أحمد خميس

برأت محكمة الجنح مواطنا من تهمة الاعتداء على زوجته بالضرب وسرقة مبلغ وقدرة 200 دينار من حقيبتها، وحضر المحامي عبدالرحمن الوطري عن المتهم مترافعا امام المحكمة، واكد ان هذه التهمة كيدية للضغط على المتهم لتطليق المجني عليها وإعطائها حقوقها جبرا على المتهم.

وأضاف الوطري ان هذا الاتهام يفتقر الى الدليل اليقيني الذي تطمئن له المحكمة، حيث لم يشهد احد المارة بحدوث تلك الواقعة التي تدعيها المجني عليها وانما هو من نسج خيالها وانها هربت من المتهم خوفا وتركت حقيبتها وادعت عليه بالباطل مما يدخل في وجدان المحكمة الريبة والشك، خصوصا انها لم تذكر هاتف الآيفون الموجود داخل حقيبتها في التحقيقات.