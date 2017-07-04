هاني الظفيري

سجلت في مخافر القشعانية والنقرة وخيطان والوفرة 4 قضايا سرقة، ففي مخفر القشعانية قدم مواطن يسكن في الواحة بلاغا عن سرقة 5 رؤوس غنم غالية الثمن وذلك من جاخور بمنطقة مطربة على طريق العبدلي، واتهم شخصا مجهولا هدده هاتفيا بالسرقة وقدم رقم هاتفه.

وفي مخفر النقرة قدم وافد مصري بلاغا عن تعرض دراجته النارية للسرقة من قبل شخص مجهول وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.

وأبلغ وافد مصري مخفر خيطان بسرقة معدات تكييف مركزي من مركبة صالون يمتلكها، وقال ان السرقة وقعت عندما كانت المركبة متوقفة في ساحة ترابية مقابل أحد البنوك المحلية.

كذلك قدم مواطن بلاغا الى مخفر الوفرة أفاد فيه بسرقة مركبته الأميركية، ولم يتهم أحدا، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.