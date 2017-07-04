أحمد خميس

ذكر مصدر أمني مطلع أن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري اوقفا كشفي التنقل الداخلي والخارجي لبعض منتسبي الوزارة.

وقال المصدر إن القرار جاء بعد ان تم فحص الملفات الخاصة بالمنتسبين حيث تبين أنه سيكون هناك خلل في التوزيع الأمني سيؤثر مستقبلا علـى سـير العمل.

وكشف المصدر أن نتيجة الفحص والمراقبة لنحو 900 منتسب كان سيتم نقلهم الى قطاعات مختلفة بدون بديل حيث انه عندما تتم الموافقة على نقل عسكري فلابد من توافر البديل عنه يخلفه بمكانه الذي تركه حتى لا يتسبب خلو مكانه في أي تعطيل لسير العمل الامني وخاصة الميداني.

ورجح المصدر أنه سيتم تعميم النقل قريبا دون ان يكشف عن موعده.