عبدالكريم أحمد

أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية حكما انتهت فيه باستجواب الجهة الإدارية ممثلة بوزارة العدل، بتعيينات وكلاء النيابة.

وحددت المحكمة يوم 11 من شهر سبتمبر المقبل موعدا لنظر هذه الدعوى وهي واحدة من عشرة دعاوى مماثلة أقامها المحامي محمد الأنصاري، وأبقت الفصل في المصروفات واعتبرت النطق بهذا الحكم بمنزلة إعلان للخصوم.

وطلبت المحكمة من وزارة العدل إيضاح بعض الأمور والإجابة عن عدد من الاستفسارات والأسئلة، وهي: تقديم الدرجات النهائية للاختبارات التحريرية والشفاهية والمقابلة الشخصية، ودرجة النجاح في الاختبارات التحريرية، وبيان ما إذا كان من المشترط اجتياز المتقدم للاختبار التحريري بداءة، ومن يحق له حق الاختبارات الشفاهية والمقابلة الشخصية، وإيضاح مسألة حساب النسبة النهائية لدرجة كل متقدم، وسندها القانوني بتحديد قبول المتقدمين من الحاصلين على نسبة 70%، والمعايير والأسئلة التي تم على أساسها تقييم كل متقدم بالاختبارات الشفوية والمقابلة الشخصية، وطريقة توزيع الدرجات بالنسبة لهذين النوعين من الاختبارات، ومدى مراعاة مسألة الجامعة التي تخرج منها كل متقدم ومعدله الحاصل عليه ودور ذلك بالنسبة لتقييمه، وتفصيل درجات المقبولين بالاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية.