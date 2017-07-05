عبدالكريم أحمد



عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلسات محاكمة المواطن المتهم بقتل زوجته ضربا بمطرقة على رأسها في منطقة تيماء أواخر شهر مارس الماضي، وقررت إرجاءها إلى يوم 18 من شهر يوليو الجاري للاطلاع.



وتخللت الجلسة سؤال هيئة المحكمة للمتهم عن تهمة قتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد، لكنه أنكر الاتهام، فيما حضرت والدة القتيلة التي انهارت خلال الجلسة وبكت مرددة: «أبي دم بنتي.. دمها ما يروح» ، الأمر الذي دفع القاضي إلى طلب إخراجها من القاعة ثم أعادها لاحقا.



وصرح وكيل ورثة المجني عليها المحامي جراح العنزي قائلا لـ«الأنباء» إنه ادعى بجلسة اليوم مدنيا قبل الجاني بمبلغ 5001 دينار، متمنيا إنزال أقصى العقوبات عليه نظرا لما اقترفت يداه وحتى يطمئن الجميع خاصة في ظل تزايد أعداد جرائم القتل التي تأتي لأسباب غير مبررة.