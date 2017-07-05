هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص

اقتيدت فتاة من غير محددي الجنسية إلى مخفر شرطة السالمية ووجهت إليها عدة تهم وهي الاشتباه في حالة غير طبيعية وإهانة رجال الأمن وإزعاج السلطات، فيما نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل من ان رجال الأمن ألقوا بفتاة من الطابق السابع.



وحول تفاصيل القضية قال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من قاطني إحدى البنايات بوجود إزعاج لافت يصدر عن إحدي الشقق الموجودة في البناية، ومضى المصدر بالقول انه تم توجيه دورية للتعامل مع بلاغ الازعاج حيث تم طرق باب الشقة التي كان يصدر منها أصوات أغان ورقص «قعدة» ومضى المصدر بالقول: قامت فتاة بفتح دريشة الباب ومن ثم نهرت رجال الأمن وصدر منها عبارات مهينة بحق رجلي الأمن وكذلك عبارات سب وقذف وقالت لهما ايضا «روحوا ولو» وتوعدتهم بالايذاء.



وقال المصدر: تم اخطار عمليات الداخلية بما حدث وكذلك ابلاغ مدير الأمن الذي أمر اتخاذ ما يلزم والتواصل مع النيابة التي قامت بمنح إذن بدخول الشقة، وعلى إثره تم اقتحام الشقة وضبط الفتاة.



يشار إلى أن مقطعا على وسائل التواصل بث لدوريات أمن وإطفاء وقال المتحدث فيه ان رجال الأمن ألقوا بفتاة من الطابق السابع، وهو ما نفاه المصدر الأمني.