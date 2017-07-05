عبدالله قنيص

اغلق رجال مباحث الاحمدي قضية حريق متعمد بعد ضبط الجاني والذي تبين انه زوج صاحبة السيارة، وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن حريق مركبة فارهة تعود ملكيتها الى مواطنة، وتبين ان الحريق اتى بالكامل على المركبة، وبسؤال المواطنة قالت انها تشك في زوجها السوري الجنسية والذي حدث بينهما خلافات في الفترة الاخيرة قام على اثرها بترك منزل الزوجية.

وقال المصدر انه تم توقيف الزوج وبسؤاله عن الواقعة نفى علمه بها وبتكثيف التحريات وبتضييق الخناق عليه اعترف بأنه اقدم على حرق سيارة زوجته الحديثة والفارهة حتى ينتقم منها لانها طردته من المنزل.

وقال الوافد ان زوجته التي تكبره بـ15 سنة لم تكتف بطرده من المنزل، بل هددت بابعاده عن البلاد، لذا قرر الانتقام واحضر جالون بنزين وحرق سيارتها عمدا مقابل منزل الزوجية في منطقة

ابو حليفة.