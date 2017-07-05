محمد الدشيش

أحبط فريق الجوالة بمطار الكويت الدولي محاولة وافد عربي الجنسية تهريب مواد مخدرة، وكان فريق الجوالة قد اشتبه في وافد عربي بدت عليه علامات الارتباك فتم سؤاله ان كان يحمل أي ممنوعات فنفى لكن زاد ارتباكه وانفعاله فتم اصطحابه مع امتعته الى التفتيش حيث عثر فيها على ١٠٠ حبة تقريبا ترامادول بالإضافة الى ٢٠٠ حبة تقريبا مشتبه بها مخدرة من نوع آخر مخبأة بداخل علبة أدوية، وأحيل المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص، تأتي هذه الضبطية في إطار جهود الإدارة العامة للجمارك لمنع تهريب الممنوعات بشتي صورها الي داخل البلاد.