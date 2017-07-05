عبدالكريم أحمد

سجل مخفر الشويخ الصناعية قضية اعتداء بالضرب ضد ثلاثة أشقاء من غير محددي الجنسية يعملون موظفي أمن وعلاقات عامة في مستشفى الصباح، بعد اعتدائهم بالضرب على مسؤول الممرضين وأحد أطباء المستشفى وإحداث إصابات بالغة بهما.



وذكر مصدر لـ«الأنباء» أن الواقعة بدأت بعد قيام أحد المتهمين بالدخول لمكتب مسؤول الممرضين طالبا منه مفتاح دورة المياه المخصصة للممرضين لاستخدامها من قبل أحد معارفه إلا أن طلبه رفض على اعتبار أن الدورة تخص الموظفين لا المراجعين، وهنا احتد النقاش وقام المتهم بالاتصال بشقيقيه اللذين حضرا وقاموا جميعهم بضرب المسؤول باستخدام مادة صلبة و«عقال» وأيديهم، الأمر الذي أحدث به إصابات بالغة بأنحاء متفرقة من جسده.

وأضاف المصدر أن أحد الأطباء حاول التدخل في المشاجرة فنال هو الآخر نصيبه من الضرب.