محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

كلّف رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية بضبط وإحضار مواطنين تمكنا من الفرار من منفذ النويصيب متجاوزين نقاط تفتيش. هذا، ومن المقرر ان توجه للمواطنين عقب ضبطهما عدة قضايا منها الخروج من البلاد بصورة غير شرعية والهروب من رجال الامن والشروع في القتل دهسا.

وبحسب مصدر امني فإن قسم الرقابة الامنية أحال بطاقتين مدنيتين تخصان مواطنين احدهما من مواليد 1990، والثاني من مواليد 1989 ويبدو انهما شقيقان، حيث حضر احدهما الى بوابة الدخول على متن رباعية ومعه ورقة تثبت توثيقه بالحاسب الآلي بصورة رسمية.



وأضاف المصدر انه بعد 10 دقائق حضر الاخير سيرا على الاقدام وعندما طلب منهما إثباتاتهما لاذا بالفرار ولم يتمكن من ملاحقتهما، وبعد الاستعلام عنهما تبين ان الثاني صادر بحقه منع سفر ولديه حركة مغادرة من المنفذ السعودي بتاريخ الاحد الماضي، وبذلك يعتبر دخوله الى البلاد بصورة غير شرعية.