تمكن المعنيون بالتفتيش في السجن المركزي من ضبط وافدة من جنسية عربية بحوزتها مواد يشتبه في أنها مخدرة كانت مخبأة بطريقة دقيقة.

وقالت الادارة العامة للعلاقات العامة ان ادارة امن السجون وفي إطار توسعها في نشاطاتها الوقائية لمكافحة تهريب المواد الممنوعة الى داخل السجون ومن خلال برنامج التفتيش للزائرين تمكنت من ضبط وافدة اثناء محاولتها تهريب مواد يشتبه في كونها مخدرة الى زوجها النزيل في السجن المركزي على ذمة قضية مخدرات.

واشارت الادارة الى انه تمت احالة المتهمة والمضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقها.