محمد الدشيش

احبط رجال الادارة العامة للجمارك محاولتين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها 3435 حبة تقريبا من نوع كبتاغون و٥٥٥ حبة تقريبا من نوع الترامادول بالإضافة الى ٥٠ غراما تقريبا من مادة الهيروين المخدرة، وذلك في عمليتين منفصلتين.

وذكر مصدر جمركي أن رجال جمارك مركز العبدلي تمكنوا من ضبط سائق باص حاول تهريب عدد 3435 حبة تقريبا من نوع كبتاغون كانت مخبأة بطريقة سرية للغاية داخل الديكور الداخلي للباص، وأحيل المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص.

كما ‏ضبط رجال جمارك مطار الكويت الدولي وافدا عربيا حاول تهريب عدد ٥٥٥ حبة تقريبا من نوع ترامادول بالإضافة الى ٥٠ غراما تقريبا من مادة الهيروين المخدرة كانت مخبأة بلفافة حول الجسد وتمت إحالة المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة.