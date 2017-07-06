عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة أربعة أشقاء من تقطيع سياج حديدي محاط بأحد حقول البترول الخاصة بشركة نفط الكويت والاستيلاء عليه.

وكان الممثل القانوني لشركة النفط قد أبلغ بأنه اكتشف سرقة السياج الحديدي الخاص بالشركة، وبإجراء التحريات من قبل المباحث دلت على قيام المتهمين بقطع الشبك الحديدي.

وأمام المحكمة، حضرت المحامية إنعام حيدر وشككت في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، مؤكدة أن اتهام المتهمين كان في فترة يقبعون خلالها في السجن المركزي حيث تساءلت مستغربة عن كيفية إلقاء القبض عليهم قبل ارتكاب الواقعة.