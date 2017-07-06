قال ضابط مباحث مخفر الرميثية ان تحرياته السرية تكذب ما ذهب اليه مواطن من تعرضه للضرب من قبل سيدة وانها كسرت يده.

وكان وكيل نيابة حولي قد احال الى مخفر السالمية القضية رقم 380/2017 كلي حولي، وكانت مواطنة قد حصلت على حكم قضائي بتمكينها من دخول المنزل المتنازع عليه بينها وبين مواطن، يبدو انه زوجها، واصطحبها الى ملحق المنزل ونشبت مشاجرة بينهما انتهت بأن دفعها فسقطت على الارض واصيبت.

وفي تحقيقات النيابة انكر المدعى عليه قيامه بأي اعتداء على المدعية واتهمها بأنها وجهت له الفاظ سباب واحدثت بنفسها تلك الاصابة لتتهمه بها.

من جانبه اكد ضابط المباحث ان تحرياته لم تكشف عما اذا كان هناك تعد وضرب متبادل بينهما أم لا.